В Україні продали рекордну кількість нових BMW

Як повідомляе Укравтопром, у червні марка BMW несподівано посіла другу сходинку українського рейтингу нових легкових автомобілів.

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За місяць українці придбали 545 нових авто цієї марки. А всього з початку року в країні було реалізовано понад 2,1 тис. нових «баварців», що на 7,5% більше, ніж за аналогічний період минулого року.

В історії українського авторинку це рекордна для BMW кількість реалізованих за перше півріччя нових авто. З таким результатом BMW впевнено увійшла в лідерську п’ятірку ринку, посівши 5 місце. Такому комерційному успіху є причина: імпортер завіз велику партію седанів 3 серії 2022 року випуску. Їх продавали за зниженими цінами.

Попередній рекорд з попиту на нові BMW, за період – січень-червень, було встановлено у 2023 р.

Нагадаємо, що у 2008 році - піковому для українського ринку нових авто за перші шість місяців було реалізовано понад 300 тис. нових легковиків, з них марки BMW – 978 од.