Средняя розничная стоимость сжиженного газа в Украине опустилась на 25 коп./л до 12,03 грн/л, свидетельствуют данные ценового мониторинга розничного рынка "Консалтинговой группы А-95".

В сети АЗС “Привата” средняя стоимость автогаза снизилась на 18–19 коп./л. Самая низкая цена в сети зафиксирована на ряде станций Житомирской области — 9,85 грн /л.

Читайте также: Результаты распродажи автопарка Кабмина в цифрах

В пределах 20–54 коп./л цены опустили общенациональные сети и на 10–43 коп./л —12 региональные. Сразу на 1,37 грн/л газ подешевел в сети Chipo.

C начала января средняя цена газа на АЗС уменьшилась на 1,37 грн/л.