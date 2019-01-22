Середня роздрібна вартість зрідженого газу в Україні опустилася на 25 коп./л до 12,03 грн/л, свідчать дані цінового моніторингу роздрібного ринку "Консалтингової групи А-95".

У мережі АЗС "Привату" середня вартість автогазу знизилася на 18-19 коп./л. найнижча ціна в мережі зафіксована на ряді станцій Житомирської області – 9,85 грн /л.

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В межах 20-54 коп./л ціни опустили загальнонаціональні мережі і на 10-43 коп./л – регіональні. Відразу на 1,37 грн/л газ подешевшав в мережі Chipo.

З початку січня середня ціна газу на АЗС зменшилася на 1,37 грн/л.