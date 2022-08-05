Ослабление контроля цен со стороны государства привело к увеличению количества импортеров, что в результате конкуренции привело к снижению цен на топливо.

С начала войны количество юридических лиц, декларирующих ввоз дизельного топлива, выросло почти в пять раз. Об этом в своей авторской колонке пишет эксперт Консалтинговой группы «А-95» Артем Куюн.

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В частности по состоянию на июль прошлого года дизтопливо импортировала 71 компания, а уже в июле-2022 их число выросло до 355. При этом значительный прирост был зафиксирован в июне-июле – плюс 196 юрлица.

Количество импортеров бензинов в июле этого года выросло до 105, тогда как в июле прошлого года их насчитывалось около 36. Относительно поставщиков автогаза, то в прошлом году их было в среднем 73, сейчас – почти 114.

По мнению Артема Куюна, такая активизация импортеров привела к профициту автогаза на рынке и взлету импорта дизтоплива, в результате чего уже начали снижаться цены.

"На рынке топлива назревает серьезная потасовка. Кризис утихал немножко медленнее, чем начинался, но тоже быстро. Цены в группе уже тестируют дно, а маржа возвращается к нормативной. Однако не у всех. Во время борьбы с дефицитом остаться без убытков повезет не всем – большинство ситуативных поставщиков ожидает жесткое приземление”, – считает эксперт.

Отметим, увеличению количества импортеров способствовала отмена правительством государственного регулирования цен в мае 2022 года.