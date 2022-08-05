Послаблення контролю цін з боку держави призвело до збільшення кількості імпортерів, що в внаслідок конкуренції призвело до зниження цін на пальне.

З початку війни кількість юридичних осіб, які декларують ввезення дизельного пального, зросла майже у п’ять разів. Про це в своїй авторській колонці пише експерт Консалтингової групи «А-95» Артем Куюн.

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Зокрема станом на липень минулого року дизпальне імпортувала 71 компанія, а вже у липні-2022 їх кількість виросла до 355. При цьому значний приріст було зафіксовано в червні-липні – плюс 196 юрособи.

Кількість імпортерів бензинів у липні цього року зросла до 105, тоді як у липні минулого року іх нараховувалось біля 36. Щодо постачальників автогазу, то торік їх було в середньому 73, зараз — майже 114.

На думку Артема Куюна, така активізація імпортерів призвела до профіциту автогазу на ринку й злету імпорту дизпального, внаслідок чого вже почали знижуватися ціни.

«На ринку пального назріває серйозна штовханина. Криза вщухала трошки повільніше, ніж починалася, але теж швидко. Ціни в гурті вже тестують дно, а маржа повертається до нормативної. Проте не у всіх. Під час боротьби з дефіцитом залишитися без збитків поталанить не всім – більшість ситуативних постачальників очікує жорстке приземлення», — вважає експерт.

Зазначимо, збільшенню кількості імпортерів сприяло скасування урядом державного регулювання цін у травні 2022 року.