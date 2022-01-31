Сжатый природный газ метан (CNG) стал слишком дорогим и эксплуатация автомобилей на этом виде топлива потеряла смысл.

Сеть станций Укравтогаз закрывает все свои заправки по Украине: цены на этот вид топлива больше не привлекают клиентов.

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Компания закрывает АГНКС в связи с ростом цен на природный газ. Другие компании также массово сокращают работу на рынке CNG – покупателям не выгодно заправляться газом почти за 60 грн/кубометр.

В Украине с 1 февраля 2022 года закрываются все автомобильные газонаполнительные компрессорные станции (АГНКС) "дочки" НАК "Нафтогаз Украины" – "Укравтогаз". Об этом сообщает сайт компании.

"С 6:45 1 февраля 2022 г. будет прекращена коммерческая заправка автотранспорта на АГНКС "Укравтогаз" в связи с уменьшением объемов реализации CNG, ростом стоимости природного газа и электроэнергии, а также неблагоприятной конъюнктурой рынка", – говорится в сообщении пресс-центра.

До этого "Укравтогаз" прекратил работу 66 станций. С 1 февраля закроют оставшиеся 11 заправок.

На сегодняшний день рыночная цена газа составляет примерно 37-40 тыс. грн за 1000 куб. м. При такой цене компания не может продавать топливо по привлекательной для клиентов стоимости.

"Как видите, чуда не случилось, и наше предприятие пострадало в сложившейся ситуации. На данном этапе цена газа не меняется, он как был дорогим, так и остается дорогим, поэтому мы вынуждены пойти на такой шаг и приостановить работу всех своих станций", – Прокомментировал директор "Укравтогаза" Александр Ватажишин, передает enkorr.

До этого компания сообщала, что стоимость топлива на заправках составит 59,94 грн. за куб. м из-за рекордного увеличения стоимости закупки – до 45,9 грн за кубометр.

На данном этапе весь рынок CNG в Украине катастрофически быстро теряет клиентов – на сегодняшний день из работающих ранее 215 станций на "плаву" держатся чуть более 80.