Стиснений природний газ метан (CNG) став надто дорогим і експлуатація автомобілів на цьому виді пального втратила сенс.

Мережа станцій Укравтогаз закриває всі свої заправки по Україні: ціни на цей вид палива більше не приваблюють клієнтів.

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Компанія закриває АГНКС у зв'язку із зростанням цін на природний газ. Інші компанії також масово скорочують роботу на ринку CNG – покупцям не вигідно заправлятися газом майже за 60 грн/кубометр.

В Україні з 1 лютого 2022 року закриваються всі автомобільні газонаповнювальні компресорні станції (АГНКС) "дочки" НАК "Нафтогаз України" – "Укравтогаз". Про це повідомляє сайт компанії.

"З 6:45 1 лютого 2022 р. буде припинено комерційне заправлення автотранспорту на АГНКС "Укравтогаз" у зв'язку із зменшенням обсягів реалізації CNG, зростанням вартості природного газу та електроенергії, а також несприятливою кон'юнктурою ринку", – йдеться у повідомленні прес-центру.

До цього "Укравтогаз" припинив роботу 66 станцій. З 1 лютого закриють 11 заправок, що залишилися.

На сьогоднішній день ринкова ціна газу становить приблизно 37-40 тис. грн за 1000 куб. м. За такої ціни компанія не може продавати паливо за привабливою для клієнтів вартістю.

"Як бачите, дива не трапилося, і наше підприємство постраждало в ситуації, що склалася. На даному етапі ціна газу не змінюється, він як був дорогим, так і залишається дорогим, тому ми змушені піти на такий крок і призупинити роботу всіх своїх станцій", - Прокоментував директор "Укравтогазу" Олександр Ватажишин, передає enkorr.

До цього компанія повідомляла, що вартість палива на заправках становитиме 59,94 грн. за куб. м через рекордне збільшення вартості закупівлі – до 45,9 грн за кубометр.

На даному етапі весь ринок CNG в Україні катастрофічно швидко втрачає клієнтів - на сьогоднішній день із працюючих раніше 215 станцій на "плаву" тримаються трохи більше 80.