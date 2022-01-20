Разработка и производство электромобилей – перспективная отрасль, и Украина пока имеет шанс занять свое место в этой быстро растущей индустрии.

Об украинских разработках двигателей для электромобилей рассказал на своей странице в соцсети Виталий Брызгалов, глава компании Coolon.

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"Мы разрабатываем проект электротранспорта из собственных компонентов Coolon. На сегодня это единственная возможность строить прибыльное производство", – пишет Виталий Брызгалов.

"На сегодня эта работа выполнена, имеем четкий план действий и несколько стратегий развития, и мы полноценно начинаем путь развития и становления. Начинаем привлекать инвестиции и строить нового крупного производителя, основанного на технологическом и экономическом превосходстве глубоко локализованного производства и новых современных технологий", – отмечает украинский разработчик.

"Одна из технологий – наш собственный электрический двигатель CoolDrive. Недавно мы полностью перепроектировали его и сейчас готовим тестирование уменьшенного прототипа, для окончательного утверждения дизайна ротора и статора", – сообщает Виталий Брызгалов.

Компания Виталия Брызгалова сейчас находится на стадии формирования. Он пишет что готов рассматривать варианты сотрудничества с инженерами и инвесторами.

"Если имеете опыт и желание разрабатывать самые крутые вещи и компоненты для новейшего электротранспорта, мы с радостью рассмотрим предложения. Формируем мощную команду инженеров и технологов для строительства производства мирового уровня. Также приглашаю инвестировать в наш проект, мы хорошо поработали над рисками, и на сегодня готовы создать собственного мощного конкурента многим мировым лидерам. Инвестировать на ранней стадии рискованно, но это невероятная возможность получить хороший профит уже через несколько лет", – пишет Виталий Брызгалов.