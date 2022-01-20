Розробка та виробництво електромобілів – перспективна галузь і Україна поки що має шанс зайняти своє місце у цій швидко зростаючій індустрії.

Про українські розробки двигунів для електромобілів розповів на своїй сторінці у соцмережі Віталій Бризгалов, голова компанії Coolon.

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"Ми розробляємо проект електротранспорту з власних компонентів Coolon. На сьогодні це єдина можливість будувати прибуткове виробництво", - пише Віталій Бризгалов.

"На сьогодні ця робота виконана і маємо чіткий план дій та кілька стратегій розвитку і ми повноцінно починаємо шлях розвитку та становлення. Починаємо залучати інвестиції та будувати нового великого виробника, заснованого на технологічній та економічній перевазі глибоко локалізованого виробництва та нових сучасних технологій", - зазначає українській розробник.

"Одна з технологій, наш власний електричний двигун CoolDrive. Нещодавно ми повністю перепроектували його і зараз готуємо тестування зменшеного прототипу, для остаточного затвердження дизайну ротора і статора", - повідомляє Віталій Бризгалов.

Компанія Віталія Бризгалова наразі знаходиться на стадії формування. Він пише що готовий розглядати варіанти співпраці з інженерами та інвесторами.

"Якщо маєте досвід та бажання розробляти найкрутіші речі і компоненти для новітнього електротранспорту, ми радо розглянемо пропозиції. Формуємо потужну команду інженерів та технологів для будівництва виробництва світового рівня. Також запрошую інвестувати у наш проект, ми добре попрацювали над ризиками, і на сьогодні готові створити власного потужного конкурента багатьом світовим лідерам. Інвестувати на ранній стадії ризиковано, але це неймовірна можливість отримати гарний профіт вже за кілька років", - пише Віталій Бризгалов.