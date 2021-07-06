По предварительным данным объем выпуска автотранспортных средств в прошлом месяце зафиксирован на отметке 745 ед., сообщает Укравтопром.

Таким образом, относительно июня прошлого года выпуск автотранспорта в Украине увеличился почти на 122%. В то же время, по сравнению с предыдущим месяцем, объем производства упал более чем на четверть.

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Выпуск легковых автомобилей в годовом исчислении увеличился почти в два с половиной раза, а по сравнению с маем 2021 года уменьшился на 26,7% и составил 692 ед.

Напомним, что годом ранее статистику в этом сегменте украинского автопрома формировал только один завод – “Еврокар”. Запорожский автозавод (ЗАЗ) возобновил выпуск легковых автомобилей только в сентябре 2020 года.

Автобусов в течение месяца было изготовлено 51 ед. Это на одну единицу больше результата июня прошлого года и на 2 ед. меньше майского показателя 2021 года.

В июньской статистике по коммерческим автомобилям заявлено только два автомобиля, собранные на предприятии “Черкасский автобус”.

Всего за первое полугодие 2021 года в Украине было изготовлено 4540 ед. автотранспортных средств, что в 2,4 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Легковых автомобилей – 4230 шт. (+163%);

Коммерческих – 17 шт. (-29%);

Автобусов – 293 шт. (+17%).