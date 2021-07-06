За попередніми даними обсяг випуску автотранспортних засобів в минулому місяці зафіксовано на позначці 745 од., повідомляє Укравтопром.

Таким чином, відносно червня минулого року випуск автотранспорту в Україні збільшився майже на 122%. Водночас, у порівнянні з попереднім місяцем, обсяг виробництва впав більше ніж на чверть.

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Випуск легкових автомобілів в річному обчисленні збільшився майже у два з половиною рази, а у порівнянні з травнем 2021 року зменшився на 26,7% та становив 692 од.

Нагадаємо, що роком раніше статистику в цьому сегменті українського автопрому формував тільки один завод – «Єврокар». Запорізький автозавод (ЗАЗ) відновив випуск легкових автомобілів лише у вересні 2020 року.

Автобусів впродовж місяця було виготовлено 51 од. Це на одну одиницю більше за результат червня минулого року та на 2 од. менше від травневого показника 2021 року.

У червневій статистиці щодо комерційних автомобілів заявлено тільки два автомобілі, зібрані на підприємстві «Черкаський автобус».

Всього за перше півріччя 2021 року в Україні було виготовлено 4540 од. автотранспортних засобів, що у 2,4 раза більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Легкових автомобілів – 4230 шт. (+163%);

Комерційних – 17шт. (-29%);

Автобусів – 293 шт. (+17%).