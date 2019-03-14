На 15-тонный броневик с колесной формулой 4х4 установлен турбодизель Iveco 5,9 л мощностью 279 л. с. Корпус броневика сварен из стальных листов.

На полигоне в Житомирской области десантники провели "обкатку" и стрелковые испытания на прочность украинского бронеавтомобиля "Козак-2": его вскоре планируется поставлять в Десантно-штурмовые войска ВСУ.

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Армейский внедорожник испытали на проходимость на танкодроме (в том числе с преодолением водной преграды), а затем обстреляли с разной дистанции из автоматов, пулемета Калашникова и снайперской винтовки броню и защитное стекло окон.

На бронемашину "Козак-2" может быть установлено стрелковое вооружение: пулемет ПКМС с боекомплектом 2500 патронов, крупнокалиберный пулемет НСВТ или КТ-12.7 с боекомплектом 450 или 500 патронов, автоматический гранатомет АГС-17 или КБА-117 на 100 выстрелов, или УАГ-40 на 87 выстрелов. Также можно устанавливать на крышу боевой модуль с дистанционно управляемым вооружением. В стандартном варианте ББМ может перевозить до 10 десантников.