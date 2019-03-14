На 15-тонний броньовик з колісною формулою 4х4 встановлений турбодизель Iveco 5,9 л потужністю 279 к.с. Корпус броньовика зварений із сталевих листів.

На полігоні в Житомирській області десантники провели "обкатку" і стрілецькі випробування на міцність українського бронеавтомобіля "Козак-2": його незабаром планується поставляти в Десантно-штурмові війська ЗСУ.

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Армійський позашляховик випробували на прохідність на танкодромі (в тому числі з подоланням водної перешкоди), а потім обстріляли з різною дистанції з автоматів, кулемети Калашникова і снайперської гвинтівки броню і захисне скло вікон.

На бронемашину "Козак-2" може бути встановлено стрілецьке озброєння: кулемет ПКМС з боєкомплектом 2500 патронів, крупнокаліберний кулемет НСВТ або КТ-12.7 з боєкомплектом 450 або 500 патронів, автоматичний гранатомет АГС-17 або КБА-117 на 100 пострілів, або УАГ- 40 на 87 пострілів. Також можна встановлювати на дах бойовий модуль з дистанційно керованим озброєнням. У стандартному варіанті ББМ може перевозити до 10 десантників.