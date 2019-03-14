В Україні стартувала кампанія із популяризації електронних послуг від держави "Тримай пораду від сусіда". Таким чином державні установи пропогандують електронну взаємодію з громадянами.

Державне агентство з питань електронного урядування України за підтримки USAID розпочало інформаційну кампанію “Тримай пораду від сусіда”.

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Один з перших роликів – про електронний кабінет водія. До нього можна перейти за цим посиланням. Але для авторизації в цьому кабінеті потрібно мати телефон з sim-картою що підтримує технологію MobileID (поки що тільки від Київстар), електронний цифровий підпис або BankID.

Перелік послуг, які можна отримати в електронному кабінеті вигляді вже зараз виглядає вражаюче. Можна перевірити наявність штрафів за порушення ПДД, побачити зареєстровані автомобілі, записатись в електронну чергу та багато іншого. Мета цього проекту – зручність для користувача.

Начальник головного сервісного центру МВС України Владислав Криклій каже, що в ідеалі людям взагалі не потрібно відвідувати сервісні центри МВС. Усі послуги мають надаватись дистанційно і це має бути зручно перш за все для користувача. “Поки що це не можливо, але ми рухаємось в цьому напрямку”, каже пан Криклій.

І його слова знаходять підтвердження в діях. Передостанній апдейт надав можливість скасовувати запис до електронної черги, якщо плани змінились, та отримувати більш повну інформацію з Єдиного Державного Реєстру (актуально для покупців вживаних авто). А останній апдейт дозолив користувачам самостійно вибирати та замовляти іменні номерні знаки для авто.

Нагадаємо, що з недавніх пір вхід до електронного кабінету водія можна виконати через ПриватБанк.