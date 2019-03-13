В Украине стартовала кампания по популяризации электронных услуг от государства "Держи совет от соседа". Таким образом, государственные учреждения пропагандируют электронное взаимодействие с гражданами.

Государственное агентство по вопросам электронного управления Украины при поддержке USAID начало информационную кампанию “Держи совет от соседа”.

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Один из первых роликов – об электронном кабинете водителя. К нему можно перейти по этой ссылке. Но для авторизации в этом кабинете нужно иметь телефон с sim-картой, которая поддерживает технологию MobileID (пока что только от Киевстар), электронную цифровую подпись или BankID.

Перечень услуг, которые можно получить в электронном виде уже сейчас выглядит впечатляюще. Можно проверить наличие штрафов за нарушение ПДД, увидеть зарегистрированные автомобили, записаться в электронную очередь и многое другое. Цель этого проекта – удобство для пользователя.

“Начальник главного сервисного центра МВД Украины Владислав Криклий говорит, что в идеале людям вообще не нужно посещать сервисные центры МВД. Все услуги должны оказываться дистанционно и это должно быть удобно прежде всего для пользователя. "Пока это не возможно, но мы движемся в этом направлении", – говорит г-н Криклий

И его слова находят подтверждение в действиях. Предпоследний апдейт предоставил возможность отменять запись в электронной очереди, если планы изменились, и получать более полную информацию из Единого Государственного Реестра (актуально для покупателей подержанных авто). А последний апдейт позволил пользователям самостоятельно выбирать и заказывать именные номерные знаки для авто.

Напомним, что с недавних пор вход в электронный кабинет водителя можно выполнить через ПриватБанк.