Количество проданных коммерческих автомобилей продолжает расти. Однако темпы роста не такие уж и высокие.

За прошедший месяц на украинском рынке было реализовано и зарегистрировано 1418 новых грузовых и спец машин. По сравнению с прошлым годом сентябрьский спрос на новые коммерческие автомобили увеличился на 5%, сообщает Укравтопром.

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Почти 22% этого сегмента автомобильного рынка охватила марка Citroen, чьи продажи выросли в 2,3 раза до 310 авто. Это лучший результат в прошлом месяце. На второй строчке рейтинга Fiat – 202 реализации новых коммерческих авто, что на 43% меньше чем в прошлом году. Третий результат у Renault – 193 регистрации, что на 42% больше, чем в сентябре 2020 года. На четвертой позиции рейтинга Volkswagen (-4%), в зачете этой немецкой марки 90 новых машин. Замыкает пятерку лидеров белорусский МАЗ, который добавил к своему прошлогоднему результату 21%, реализовав за месяц 85 новых грузовиков.

Всего с января по сентябрь 2021 года в Украине было зарегистрировано 11,1 тыс. новых коммерческих авто, что на 44% больше относительно аналогичного периода прошлого года.