Кількість проданих комерційних автомобілів продовжує зростати. Проте темпи зростання не такі вже й високі.

За минулий місяць на українському ринку було реалізовано та зареєстровано 1418 нових вантажних і спец машин. У порівнянні з минулим роком вересневий попит на нові комерційні автомобілі збільшився на 5%, повідомляє Укравтопром.

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Майже 22% цього сегменту автомобільного ринку охопила марка Citroen, чиї продажі виросли у 2,3 раза до 310 авто. Це кращий результат минулого місяця. На другому рядку рейтингу Fiat – 202 реалізації нових комерційних авто, що на 43% менше ніж торік. Третій результат у Renault – 193 реєстрації, що на 42% більше, ніж у вересні 2020 року. На четвертій позиції рейтингу Volkswagen (-4%), в заліку цієї німецької марки 90 нових машин. Замикає п’ятірку лідерів білоруський МАЗ, що додав до свого торішнього результату 21%, реалізувавши за місяць 85 нових вантажівок.

Всього з січня по вересень 2021 року в Україні було зареєстровано 11,1 тис. нових комерційних авто, що на 44% більше відносно аналогічного періоду минулого року.