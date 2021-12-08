На украинском рынке электромобилей очень постепенно растет доля новых авто.

За прошлый месяц украинский автопарк пополнили 905 авто на аккумуляторных источниках питания, что на 76% больше, чем годом ранее, сообщает Укравтопром.

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Кроме общего роста рынка электромобилей, произошел рост на нем доли новых машин. Если в прошлом году в регистрациях новых электричек доля новых авто составляла 10%, то в ноябре текущего года – уже 18 процентов.

Самым популярным в стране легковым электромобилем остается Nissan Leaf. За месяц украинскую регистрацию получили 178 авто этой модели. Второй результат с большим отрывом от лидера рынка продемонстрировала Tesla Model 3. Эту модель выбрали 64 автомобилиста. На третьем месте Chevrolet Bolt – 46 машин. Четвертым по популярности стал электромобиль Volkswagen e-Golf – 43 шт. Замыкают ТОП-5 рынка легковых электромобилей месяца сразу две модели: Renault Zoe и Tesla Model S, в зачете которых по 38 регистраций.

Из 57 коммерческих электромобилей, получивших в ноябре украинские номера, 44 шт. были моделями Renault Kangoo Z.E.

Всего за одиннадцать месяцев с начала года первую регистрацию в Украине прошли 7,9 тыс. ед. автотранспортных средств на аккумуляторных источниках питания, что на 16% больше, чем за аналогичный период 2020 года. Доля новой техники в этом количестве составила больше 13 процентов.

За этот период на рынке новых электромобилей наибольшим спросом пользовались автомобили Nissan Leaf и Audi E-Tron, которых было реализовано по 108 ед. На втором месте – Mercedes-Benz EQC с результатом 100 шт. Также в тройку лидеров рынка новых электромобилей попал Porsche Taycan – с января по ноябрь украинцы приобрели 83 новых авто этой модели.