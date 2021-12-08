На українському ринку електромобілів дуже поступово зростає частка нових авто

За минулий місяць український автопарк поповнили 905 авто на акумуляторних джерелах живлення, що на 76% більше, ніж роком раніше, повідомляє Укравтопром.

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Окрім загального зростання ринку електромобілів відбулося зростання на ньому частки нових машин. Якщо торік у реєстраціях нових електричок частка нових авто становила 10%, то у листопаді поточного року вже 18 відсотків.

Найпопулярнішим в країні легковим електромобілем залишається Nissan Leaf. За місяць українську реєстрацію отримали 178 авто цієї моделі. Другий результат з великим відривом від лідера ринку продемонструвала Tesla Model 3. Цю моделі обрали 64 автомобілісти. На третьому місці Chevrolet Bolt – 46 машин. Четвертим за популярністю став електромобіль Volkswagen e-Golf – 43 шт. Замикає ТОП-5 ринку легкових електромобілів місяця одразу дві моделі: Renault Zoe та Tesla Model S, в заліку яких по 38 реєстрацій.

З 57 комерційних електромобілів, що отримали у листопаді українські номери, 44 шт. були моделі Renault Kangoo Z.E.

Всього за одинадцять місяців з початку року першу реєстрацію в Україні пройшли 7,9 тис. од. автотранспортних засобів на акумуляторних джерелах живлення, що на 16% більше, ніж за аналогічний період 2020 року. Частка нової техніки в цій кількості склала більше 13 відсотків.

За цей період на ринку нових електромобілів найбільшим попитом користувались автомобілі Nissan Leaf та Audi E-Tron, яких було реалізовано по 108 од. На другому місці Mercedes-Benz EQC з результатом 100 шт. Також у трійку лідерів ринку нових електромобілів потрапив Porsche Taycan, з січня по листопад українці придбали 83 нові авто цієї моделі.