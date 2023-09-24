Отечественная роботизированная дистанционная система разминирования не подрывается при наезде на мину и может заменить в поиске целое отделение пиротехников.

По словам основателя украинской компании Frendt Виталия Шуберанского, где разработали эту уникальную машину, "средняя производительность человека во время разминирования достигает 25 квадратных метров в день, а дистанционная машина может выполнять поиск взрывоопасных предметов на 10 000 квадратных метров в час".

Украинский производитель свою новинку презентовал на Днях поля, проходивших 20-21 сентября в Виннице. О сверхлегкой платформе с дистанционной системой управления на своей странице в Facebook одновременно сообщили заместитель председателя Винницкого городского совета Андрей Очеретный и агропортал Traktorist.ua.

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Рассказывается, что машина разрабатывалась для отдаленного зондирования земли. Она для уменьшения давления на поверхность грунта получила шины низкого давления. При наезде на взрывоопасный предмет не происходит детонация, машина передает информацию об опасном предмете и едет дальше.

"Сначала мы сделали концепцию трактора на дистанционном управлении, но потом поняли, что когда мы находим опасный предмет, трактор автоматически останавливается и кому-то нужно идти провести разминирование, чтобы машина могла двигаться дальше. Эта концепция не подходит, потому что у нас всегда люди читают инструкцию после того, когда что-то произошло. И можно реально получить большие материальные потери" – цитирует портал руководителя компании Виталия Шуберанского.

Отмечается, что платформу можно укомплектовать любыми детекторами, сенсорными датчиками реагирования, начиная от металлорадаров. Система дистанционно передает данные в офис, привязывая находки к GPS-координатам, образующим карту опасных предметов, которую используют саперы. Так им гораздо проще подходить к каждому участку и проводить разминирование.

Фото: Андрей Очеретный