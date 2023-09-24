Вітчизняна роботизована дистанційна система розмінування не підривається при наїзді на міну і у пошуку може замінити ціле відділення піротехніків.

За словами засновника української компанії Frendt Віталій Шуберанського, де розробили цю унікальну машину, "середня продуктивність людини під час розмінування сягає 25 квадратних метрів на день, а дистанційна машина може виконувати пошук вибухонебезпечних предметів на 10 000 квадратних метрів за одну годину".

Український виробник свою новинку презентував на Днях поля, що проходили 20-21 вересня у Вінниці. Про надлегку платформу з дистанційною системою управління на своїй сторінці в Facebook одночасно повідомили заступник голови Вінницької міської ради Андрій Очеретний та агропортал Traktorist.ua.

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Розповідається, що машина розроблялася для віддаленого зондування землі. Вона для зменшення тиску на поверхню ґрунту отримала шини низького тиску. При наїзді на вибухонебезпечний предмет, не відбувається детонація, машина передає інформацію про небезпечний предмет і їде далі.

"Спочатку ми зробили концепцію трактора на дистанційному керуванні, але потім зрозуміли, що коли ми знаходимо небезпечний предмет, то трактор автоматично зупиняється і комусь потрібно йти провести розмінування, щоб машина могла рухатись далі. Ця концепція не підходить, тому що в нас зажди люди читають інструкцію після того, коли щось сталося. І можна реально отримати великі матеріальні втрати", – цитує портал керівника компанії Віталія Шуберанського.

Зазначається, що платформу робота можна укомплектувати будь-якими детекторами, сенсорними датчиками реагування, починаючи від металорадарів. Система дистанційно передає дані в офіс, прив'язуючи знахідки до GPS-координат, що утворюють карту небезпечних предметів, яку використовують сапери. Так їм набагато простіше підходити до кожної ділянки й проводити розмінування.

Фото: Андрій Очеретний