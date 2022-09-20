Продав автомобиль, номерной знак от него отныне можно передать кому-то из родственников. Для этого нужно подтверждение родственных связей.

Номерные знаки уже можно перезакреплять за машиной родственников – детей, жены/мужа, родителей, сообщает Главный сервисный центр МВД.

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То есть, если у владельца есть желание сохранить свой номерной знак в семье, то это вполне возможно.

Номерные знаки, которые будут перезакрепляться, должны соответствовать действующим установленным требованиям относительно указания области, порядкового номера и серии. Для передачи их родственникам надо предоставить документы, подтверждающие такие родственные связи.

Перезакрепить номерные знаки на авто членов семьи можно после продажи транспортного средства при перерегистрации его или после снятия с учета при выбраковке.