Установленные на Audi SQ8 украинские номера НН0088 австрийское издание Heute назвало нацистскими.

Рядовому украинцу (да и не только) вряд ли известно, что в Австрии и Германии есть целый перечень числовых комбинаций, которые считаются запрещенными. А госзнаки на машине украинца в данном случае просто “пылают” – на нем аж два нацистских кода (по видению австрийцев).

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В Украине с началом войны также появились свои условные запреты. Например буквы "Z" и "V" считаются символами российской агрессии и по этому поводу Сервисные центры МВД предлагают владельцам электромобилей, которые имеют такие буквы на номерных знаках, сменить номера.

Но скандал в Австрии, который разгребали коллеги с сайта “ТопЖыр”, связан с тем, что на заряженном кроссовере Audi SQ8 украинской регистрации аббревиатуры "88" и "HH" считаются в неонацистских кругах уважением Гитлеру.

В Украине, пожалуй, каждый человек подумал бы, что автовладелец выбрал такой номер через яндекс модели "8", но, как видите, так считают не все, точнее, не везде. Так что паранойя возможна в любой стране, независимо от географии…

Как пишет местное издание, цитируя репортера-читателя: "Этот номерной знак в Австрии запрещен и мне непонятно, как эта машина может просто так проехать мимо полицию"

Однако, как добавляется в статье, “Неясно, в какой степени этот конкретный случай является нацистским номерным знаком – по крайней мере в Австрии такие буквенные и цифровые коды сейчас запрещены”.

Если в Украине буквы “Z” и “V” не просто считаются неэтичными и запрета на их использование нет, и в Австрии официально запрещено использование ряда числовых кодов. Такие ограничения на номерных знаках действуют с 2015-го года: