Установленные на Audi SQ8 украинские номера НН0088 австрийское издание Heute назвало нацистскими.
Рядовому украинцу (да и не только) вряд ли известно, что в Австрии и Германии есть целый перечень числовых комбинаций, которые считаются запрещенными. А госзнаки на машине украинца в данном случае просто “пылают” – на нем аж два нацистских кода (по видению австрийцев).
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В Украине с началом войны также появились свои условные запреты. Например буквы "Z" и "V" считаются символами российской агрессии и по этому поводу Сервисные центры МВД предлагают владельцам электромобилей, которые имеют такие буквы на номерных знаках, сменить номера.
Но скандал в Австрии, который разгребали коллеги с сайта “ТопЖыр”, связан с тем, что на заряженном кроссовере Audi SQ8 украинской регистрации аббревиатуры "88" и "HH" считаются в неонацистских кругах уважением Гитлеру.
В Украине, пожалуй, каждый человек подумал бы, что автовладелец выбрал такой номер через яндекс модели "8", но, как видите, так считают не все, точнее, не везде. Так что паранойя возможна в любой стране, независимо от географии…
Как пишет местное издание, цитируя репортера-читателя: "Этот номерной знак в Австрии запрещен и мне непонятно, как эта машина может просто так проехать мимо полицию"
Однако, как добавляется в статье, “Неясно, в какой степени этот конкретный случай является нацистским номерным знаком – по крайней мере в Австрии такие буквенные и цифровые коды сейчас запрещены”.
Если в Украине буквы “Z” и “V” не просто считаются неэтичными и запрета на их использование нет, и в Австрии официально запрещено использование ряда числовых кодов. Такие ограничения на номерных знаках действуют с 2015-го года:
- 18 ("Адольф Гитлер")
- 28 ("кровь и честь")
- 828 ("Хайль, кровь и честь")
- 74 ("Великая Германия")
- 84 ("Хайль Дир")
- 88 ("Хайль Гитлер")
- H8 ("Хайль Гитлер")
- 311 ("Ку-клукс-клан")
- 444 ("Германия немцам")
- 198 ("Зиг Хайль")
- 1919 ("СС")
- 191 ("СА")
- 420 (20 апреля, день рождения Гитлера)
- C18 ("Боевой А. Гитлер")
- 1488 ("Auf Deutschland, Heil Hitler")