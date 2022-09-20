Продавши автомобіль, номерний знак від нього відтепер можна передати комусь із родичів. Для цього потрібно підтвердження родинних зав’язків.

Номерні знаки вже можна перезакріплювати за автівкою родичів - дітей, дружини/чоловіка, батьків, повідомляє Головний сервісний центр МВС.

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Тобто, якщо у власника є бажання зберегти свій номерний знак у сім’ї, то це цілком можливо.

Номерні знаки, які перезакріплюватимуться, мають відповідати чинним встановленим вимогам щодо зазначення області, порядкового номера та серії. Для передачі їх родичам треба надати документи, що підтверджують такі родинні зв’язки.

Перезакріпити номерні знаки на авто членів родини можна після продажу транспортного засобу при перереєстрації його або після зняття з обліку при вибракуванні.