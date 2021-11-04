Октябрьский рынок новых коммерческих авто стал самым "урожайным" за последние восемь лет

За прошлый месяц свою первую регистрацию в Украине прошли 1,4 тыс. новых коммерческих автомобилей. Такое количество октябрьских регистраций новых грузовых и спецавтомобилей стало рекордным за последние восемь лет, сообщает Укравтопром.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Renault презентовала линейку коммерческих авто в Украине

По отношению к прошлогоднему показателю потребительская активность в этом сегменте автомобильного рынка выросла на 11 процентов. Лучший результат продемонстрировала марка Citroen, 410 автомобилей которой в октябре получили свои первые номера. В годовом исчислении регистрации новых коммерческих автомобилей этой французской марки увеличились почти в 4 раза.

Второе место в рейтинге у Renault – 155 автомобилей. Октябрьские регистрации новых коммерческих Renault уменьшились на 56 процентов. Третий результат продемонстрировала марка Fiat – 139 регистраций, что на 3% больше, чем в прошлом. На четвертой позиции Volkswagen с 95 новыми авто, пополнившими украинский автопарк. По сравнению с предыдущим годом регистрации новых Volkswagens выросли в полтора раза. Белорусский МАЗ замыкает лидерскую пятерку – 63 авто (-21%).

Всего за десять месяцев с начала года в Украине было зарегистрировано 12,5 тыс. новых коммерческих автомобилей. Это на 39% больше по сравнению с аналогичным периодом 2020 года.