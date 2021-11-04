Жовтневий ринок нових комерційних авто став "найурожайнішим" за останні вісім років

За минулий місяць свою першу реєстрацію в Україні пройшли 1,4 тис. нових комерційних автомобілів. Така кількість жовтневих реєстрацій нових вантажних і спец авто стала рекордною за останні вісім років, повідомляє Укравтопром.

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Відносно торішнього показника споживча активність в цьому сегменті автомобільного ринку зросла на 11 відсотків. Найкращий результат продемонструвала марка Citroen, 410 авто якої у жовтні отримали свої перші номери. У річному обчисленні реєстрації нових комерційних автомобілів цієї французької марки збільшилися майже у 4 рази.

Друге місце в рейтингу у Renault – 155 автомобілів. Жовтневі реєстрації нових комерційних Рено зменшились на 56 відсотків. Третій результат продемонструвала марка Fiat – 139 реєстрацій, що на 3% більше, ніж торік. На четвертій позиції Volkswagen з 95 новими авто, що поповнили український автопарк. У порівнянні з попереднім роком реєстрації нових Фольксвагенів зросли у півтора раза. Білоруський МАЗ замикає лідерську п’ятірку– 63 авто (-21%).

Всього за десять місяців з початку року в Україні було зареєстровано 12,5 тис. нових комерційних авто. Це на 39% більше у порівнянні з аналогічним періодом 2020 року.