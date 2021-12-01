За прошлый месяц украинский автопарк пополнили 8,7 тыс. новых легковых авто или на 22% больше, чем годом ранее, сообщает Укравтопром.

Кроме возобновления позитивной динамики на рынке появился новый лидер. В последнем месяце осени наибольшим спросом у потребителей пользовались автомобили марки Kia, которых было зарегистрировано 1251 шт. По сравнению с прошлым годом реализация новых Киа в ноябре увеличилась в два с половиной раза. Такой результат вызван массовой распродажей прошлого поколения модели Sportage, ведь в общем объеме продаж марки доля этой модели составляет 92%.

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Несмотря на потерю объемов реализации (-14%) улучшила свою прошлогоднюю позицию и японская марка Toyota, в зачете которой 974 авто. На третьей позиции в рейтинге Renault, регистрации автомобилей которой упали на четверть до 882 шт. Китайская Chery, которая год назад была лишь во второй десятке, поднялась на четвертое место, увеличив ноябрьские продажи почти в четыре раза – до 612 авто. Спрос на автомобили марки Mitsubishi вырос вдвое в годовом исчислении, и результата в 494 зарегистрированных авто с запасом хватило чтобы занять пятое место.

Также в ТОП-10 месяца вошли следующие марки: Hyundai – 439 шт. (+58%); Nissan – 431 шт. (+92%); Peugeot – 384 шт. (+33%); BMW – 348 шт. (+116%); Suzuki – 287 шт. (+14%).

Титул бестселлера на украинском рынке новых легковых автомобилей в ноябре достался автомобилю KIA Sportage. В течение месяца этот компактный кроссовер приобрели 1155 покупателей.

Всего с начала года украинцы приобрели и поставили на учет 92,7 тыс. новых легковых автомобилей, что на 23% больше, чем за аналогичный период 2020 года и почти на 9% превысило годовой результат прошлого года.