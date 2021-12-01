За минулий місяць український автопарк поповнили 8,7 тис. нових легкових авто або на 22% більше, ніж роком раніше, повідомляє Укравтопром.

Окрім відновлення позитивної динаміки, на ринку з’явився новий лідер. В останньому місяці осені найбільшим попитом у споживачів користувалися автомобілі марки Kia, яких було зареєстровано 1251 шт. У порівнянні з минулим роком реалізація нових Кіа в листопаді збільшилась у два з половиною рази. Такий результат спричинений масовим розпродажем минулої генерації моделі Sportage, адже в загальному об’ємі продажів марки часка цієї моделі становить 92%.

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Попри втрату обсягів реалізації (-14%) покращила свою торішню позицію і японська марка Toyota, в заліку якої 974 авто. На третій позиції в рейтингу Renault, реєстрації автомобілів якої впали на чверть до 882 шт. Китайська Chery, яка рік тому була лише у другій десятці, піднялася на четверте місце, збільшивши листопадові продажі майже у чотири рази – до 612 авто. Попит на автомобілі марки Mitsubishi зріс удвічі в річному обчисленні, і результату в 494 зареєстрованих авто з запасом вистачило щоб посісти п’яте місце.

Також до ТОП-10 місяця увійшли такі марки: Hyundai – 439 шт. (+58%); Nissan – 431 шт. (+92%); Peugeot – 384 шт. (+33%); BMW – 348 шт. (+116%); Suzuki – 287 шт. (+14%).

Титул бестселера на українському ринку нових легкових автомобілів у листопаді дістався автомобілю KIA Sportage. Упродовж місяця цей компактний кросовер придбали 1155 покупців.

Всього з початку року українці придбали та поставили на облік 92,7 тис. нових легкових автомобілів, що на 23% більше, ніж за аналогічний період 2020 року і майже на 9% перевищило річний результат минулого року.