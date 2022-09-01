Теперь оформить договор страхования "Зеленая карта" можно в электронном виде, так же как и обычный договор автогражданки.

Страховщики-члены МТСБУ (компании, имеющие право заключать договоры международного страхования “Зеленая карта”) с 1 сентября предложат автовладельцам возможность заключения таких договоров в электронном виде.

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Процедура оформления электронной “Зеленой карты” будет аналогична заключению внутреннего электронного договора ОСАГО:

Владелец транспортного средства вносит сведения, необходимые для заключения договора, в электронную форму на сайте страховщика.

Страховщик на основании полученной информации формирует предложение заключить электронный договор международного страхования и направляет его автовладельцу через электронные каналы коммуникации (например, электронную почту, указанную при регистрации).

Владелец транспортного средства подписывает электронный договор страхования через информационную систему страховщика в соответствии с законодательством, регулирующим организационно-правовые основы деятельности в сфере электронной коммерции, и платит страховую премию страховщику.

Электронный полис оформляется почти мгновенно: в автоматическом режиме страхователь через электронные каналы коммуникации получает pdf-файл со сгенерированным черно-белым страховым сертификатом “Зеленая карта”, а также визуальную форму страхового полиса и информационное письмо о необходимости распечатать полученный страховой сертификат.



МТСБУ напоминает, что страхователь должен распечатать pdf-файл визуальной формы страхового сертификата, поскольку действующие нормы международной системы автомобильного страхования “Зеленая карта” требуют от автовладельца предъявления именно бумажной (бело-зеленой или черно-белой) версии международного страхового сертификата.

Аналогично договору внутреннего ОСАГО, договор международного страхования “Зеленая карта” можно будет заключить либо в бумажной, либо в электронной форме по выбору страхователя.

По итогам 1 полугодия 2022 г. количество договоров “Зеленая карта” более чем в два раза (+119%) превысило показатель соответствующего периода 2021 г., составив 720 тыс. шт. Сумма расходов украинцев по таким договорам составляет 1,6 млрд. грн. (+105%). По договорам международного страхования урегулировано всего 2 730 требований (+10%) на сумму 7,1 млн. евро (+19%).