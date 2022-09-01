Тепер оформити договір страхування "Зелена картка" можна у електронному вигляді, так само як і звичайний договір автоцивілки.

Страховики-члени МТСБУ (компанії, що мають право укладати договори міжнародного страхування "Зелена картка") з 1 вересня запропонують автовласникам можливість укладання таких договорів в електронному виді.

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Процедура оформлення електронної "Зеленої картки" буде аналогічна до укладання внутрішнього електронного договору ОСЦПВ:

Власник транспортного засобу вносить відомості, необхідні для укладання договору, до електронної форми на сайті страховика.

Страховик на підставі отриманої інформації формує пропозицію укласти електронний договір міжнародного страхування і направляє її автовласнику через електронні канали комунікації (наприклад, електронну пошту, вказану при реєстрації).

Власник транспортного засобу підписує електронний договір страхування через інформаційну систему страховика відповідно до законодавства, що регулює організаційно-правові засади діяльності у сфері електронної комерції, та сплачує страхову премію страховикові.

Електронний поліс оформлюється майже миттєво: в автоматичному режимі страхувальник через електронні канали комунікації отримує pdf-файл із згенерованим чорно-білим страховим сертифікатом "Зелена картка", а також візуальну форму страхового полісу та інформаційний лист щодо необхідності роздрукувати отриманий страховий сертифікат.



МТСБУ нагадує, що страхувальник повинен роздрукувати pdf-файл візуальної форми страхового сертифікату, оскільки чинні норми міжнародної системи автомобільного страхування "Зелена картка" вимагають від автовласника пред’явлення саме паперової (біло-зеленої чи чорно-білої) версії міжнародного страхового сертифікату.

Аналогічно до договору внутрішнього ОСЦПВ, договір міжнародного страхування "Зелена картка" можна буде укласти або в паперовій, або в електронній формі за вибором страхувальника.

За підсумками 1 півріччя 2022 р. кількість договорів "Зелена картка" більше ніж в два рази (+119%) перевищила показник відповідного періоду 2021 р., склавши 720 тис. шт. Сума витрат українців за такими договорами становить 1,6 млрд. грн. (+105%). За договорами міжнародного страхування врегульовано усього 2730 вимог (+10%) на суму 7,1 млн. євро (+19%).