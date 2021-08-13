Суд признал виновным в управлении в состоянии алкогольного опьянения человека, которого на месте остановки даже не было.

Работники полиции остановили водителя, который управлял автомобилем ВАЗ-2101 в состоянии алкогольного опьянения. На требование предъявить документы на право управления, водитель сообщил, что документы забыл дома.

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Работники полиции начали составлять протокол за управление в состоянии алкогольного опьянения. Во время составления протокола водитель сообщил фамилию, имя и отчество другого человека.

Работники полиции поверили ему на слово и составили протокол в отношении человека, фамилию и имя которого водитель продиктовал.

Далее этот протокол передали для рассмотрения в суд. Суд признал указанного в протоколе гражданина виновным в вождении в “пьяном” состоянии, приговорил к 17 тысячам штрафа и лишил права управления сроком на один год.

Гражданин обжаловал решение местного суда в апелляционном порядке. При рассмотрении дела, апелляционный суд пересмотрел видеозаписи и обнаружил, что на месте остановки был совсем другой человек.

Также суд установил, что оштрафованный гражданин не имеет никакого отношения к автомобилю “ВАЗ-2101” и никогда не проживал по адресу указанному в протоколе.

По результатам рассмотрения дела апелляционный суд признал гражданина невиновным и отменил решение местного суда (Постановление Киевского апелляционного суда от 06.08.2021 по делу №359/4239/21).