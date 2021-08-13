Суд визнав винною у керуванні в стані алкогольного сп’яніння людину, якої на місці зупинки навіть не було.

Працівники поліції зупинили водія, який керував автомобілем ВАЗ-2101 у стані алкогольного сп’яніння. На вимогу пред’явити документи на право керування, водій повідомив, що документи забув удома.

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Працівники поліції почали складати протокол за керування у стані алкогольного сп’яніння. Під час складення протоколу водій повідомив прізвище, ім’я та по батькові іншої людини.

Працівники поліції повірили йому на слово та склали протокол відносно людини, прізвище та ім’я якої водій продиктував зі слів.

Далі цей протокол передали для розгляду до суду. Суд визнав вказаного у протоколі громадянина винним у керуванні у «п’яному» стані, присудив 17 000 штрафу і позбавив права керування строком на один рік.

Громадянин оскаржив рішення місцевого суду в апеляційному порядку. Під час розгляду справи, апеляційний суд переглянув відеозаписи та виявив, що на місці зупинки була зовсім інша людина.

Також суд встановив, що оштрафований громадянин не має ніякого відношення до автомобіля «ВАЗ-2101» та ніколи не проживав за адресою вказаною у протоколі.

За наслідками розгляду справи апеляційний суд визнав громадянина не винним та скасував рішення місцевого суду (Постанова Київського апеляційного суду від 06.08.2021 у справі №359/4239/21).