Крупнейшая сеть АЗС "Приват" подняла цены на топливо на 1 грн/л

Сегодня, 17 февраля, крупнейшая консолидированная сеть группы "Приват" ("Авиас", ANP, "Укрнафта" и др. – в общем 1 540 станций) повысила цены на бензин и дизельное топливо на 1 грн/л. Об этом сообщили в Консалтинговой группе "А-95", ссылаясь на собственный ценовой мониторинг рынка.

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В частности, в сети ANP бензин марки А-92 подорожал до 32,95 грн/л, А-95 – до 33,95 грн/л и ДТ – до 33,00 грн/л. На станциях "Укрнафты" цены на "двойку" выросли до 33 грн/л, на "пятерку" и дизтопливо — до 34,00 и 33,00 грн/л. До этого последнее повышение цен в сети было 8 февраля.

Сети "БРСМ-Нафта", KLO, "Автотранс", Motto, Marshal и другие повысили цены на топливо в пределах 0,18-0,50 грн/л.

По данным "А-95", средняя цена по стране бензина А-92 выросла на 41 коп./ л и составила 34,06 грн/л, бензин А-95 подорожал на 41 коп./л — до 34,95 грн/л, а дизельное топливо – на 40 коп./л, до 34,14 грн/л.

Рост цен стал результатом корректировки стоимости топлив 15 февраля, в соответствии с постановлением правительства о предельной торговой наценке.

Изменение розничных цен на бензины и дизельное топливо на АЗС с 16 по 17 февраля, грн/л: