Найбільша мережа АЗС "Приват" підняла ціни на пальне на 1 грн/л

Сьогодні, 17 лютого, найбільша консолідована мережа групи "Приват" ("Авіас", ANP, "Укрнафта" та ін. – загалом 1 540 станцій) підвищила ціни на бензин і дизельне пальне на 1 грн/л. Про це повідомили в Консалтинговій групі "А-95", посилаючись на власний ціновий моніторинг ринку.

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Зокрема, у мережі ANP бензин марки А-92 здорожчав до 32,95 грн/л, А-95 – до 33,95 грн/л і ДП – до 33,00 грн/л. На станціях "Укрнафти" ціни на "двійку" зросли до 33 грн/л, на "п'ятірку" і дизпальне — до 34,00 і 33,00 грн/л. До цього останнє підвищення цін у мережі було 8 лютого.

Мережі "БРСМ-Нафта", KLO, "Автотранс", Motto, Marshal та інші підвищили ціни на пальне в межах 0,18-0,50 грн/л.

За даними "А-95", середня ціна по країні бензину А-92 зросла на 41 коп./л і склала 34,06 грн/л, бензин А-95 здорожчав на 41 коп./л — до 34,95 грн/л, а дизельне пальне – на 40 коп./л, до 34,14 грн/л.

Зростання цін стало результатом коригування вартості палив 15 лютого, відповідно до постанови уряду про граничну торгову націнку.

Зміна роздрібних цін на бензини і дизельне пальне на АЗС з 16 по 17 лютого, грн/л: