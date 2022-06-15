В Украине создали тактический багги под названием "Мамай". Машина предназначена для использования в условиях боевых действий.

Мамай может взять на борт до четырех человек, есть места крепления для пулемета и место под два Javelin. Багги может иметь тент и откидное стекло. Главное предназначение этого тактического багги – разведка, доставка боекомплекта, огневая поддержка, эвакуация раненых и т.д.

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Ход подвесок у багги составляет 320 мм, а клиренс – 400 мм.

Автор проекта Тарас Крайник написал в Facebook, что на днях прошло первое испытание автомобиля. По его словам, к проекту будут привлекать финансирование. В частности, планируется провести аукционы по продаже коллекционных автомобилей для финансирования подготовки производства и серийного производства автомобилей Мамай.