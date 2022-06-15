В Україні створили тактичне багі під назвою "Мамай". Машина призначена для використання за умов бойових дій.

Мамай може взяти на борт до чотирьох людей, є місця кріплення для кулемета та місце під два Javelin. Багі може мати тент та відкидне скло. Головне призначення цього тактичного багі – розвідка, доставка боєкомплекту, вогнева підтримка, евакуація поранених тощо.

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Хід підвісок у багі становить 320 мм, а кліренс – 400 мм.

Автор проєкту Тарас Крайник написав на Facebook, що днями пройшло перше випробування автомобіля. За його словами, до проєкту залучатимуть фінансування. Зокрема, планується провести аукціони з продажу колекційних автомобілів для фінансування підготовки виробництва та серійного виробництва автомобілів Мамай.