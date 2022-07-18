Небольшая сеть АЗС ZOG приступила к реализации ДТ Евро-3. Горючее такого класса доступно в Запорожье. Оно дешевле и подходит для автомобилей старше 2005 года выпуска.

Региональная сеть автозаправочных станций ZOG (ООО "ЗапорожОйлГрупп") начала тестовую реализацию дизельного топлива стандарта Евро-3 в розницу. Об этом изданию enkorr сообщил владелец сети Олег Серовский.

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По его словам, сейчас этот вид горючего доступен на 3-4 станциях сети. Продают его по цене 47,00 грн за литр, тогда как литр дизтоплива Евро-5 на ZOG стоит 54 грн.

"В отличие от многих других АЗС, которые сейчас продают топливо стандарта Евро-3 под видом Евро-5, мы решили быть честными и открытыми со своими клиентами. Есть такой стандарт, он разрешен в Украине, он дешевле. Выбор за клиентом", — сказал Серовский, добавив, что на его АЗС реализуется ДТ обоих стандартов.

ДТ Евро-3, как он отметил, производит один из украинских мини-НПЗ. При этом Олег Серовский признается, что большого спроса на этот вид горючего пока нет.

"На самом деле большим спросом продукт не пользуется. Техники, которая бы использовала такое горючее, не так много, а основные клиенты АЗС — водители легковых автомобилей. Кроме того, большинство грузовиков уже на Евро-5", — говорит владелец сети.

Также, по его словам, многие клиенты относятся с недоверием к топливу ниже стандарта. "Это для нас тестовая реализация, после которой мы поймем, будем ли заниматься этим в дальнейшем", – подытожил он.

Напомним, в марте 2022 года Кабинет министров временно разрешил использование горючего стандартов Евро-3 и Евро-4, чтобы привлечь в страну дополнительный ресурс горючего.

Справка: "ЗапорожОйлГрупп" имеет розничную сеть под брендом ZOG. В настоящее время сеть оперирует семью АЗС в г. Запорожье и одной — в Днепропетровской области. Еще 6 станций компании расположены на оккупированных территориях. На них компания не ведет операционную деятельность.

Евро-3 – экологический стандарт, регулирующий содержание вредных веществ в выхлопных газах транспортных средств с дизельными и бензиновыми двигателями. Был введен в Евросоюзе в 1999 году и был заменен стандартом Евро-4 в 2005 году. То есть горючее класса Евро-3 можно использовать в автомобилях до 2005 года выпуска.