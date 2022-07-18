Невелика мережа АЗС ZOG розпочала реалізацію ДП Євро-3. Пальне такого класу доступно у Запоріжжі. Воно дешевше та підходить для автомобілів старше 2005 року випуску.

Регіональна мережа автозаправних станцій ZOG (ТОВ "ЗапоріжОйлГруп") розпочала тестову реалізацію дизельного пального стандарту Євро-3 вроздріб. Про це виданню enkorr повідомив власник мережі Олег Сєровський.

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З його слів, наразі цей вид пального доступний на 3-4 станціях мережі. Продають його за ціною 47,00 грн за літр, тоді як літр дизпального стандарту Євро-5 на ZOG коштує 54 грн.

"На відмінну від багатьох інших АЗС, які зараз продають пальне стандарту Євро-3 під виглядом Євро-5, ми вирішили бути чесними і відкритими зі своїми клієнтами. Є такий стандарт, його дозволено в Україні, він дешевший. Вибір за клієнтом", — сказав Сєровський, додавши, що на його АЗС реалізується ДП обох стандартів.

ДП Євро-3, як він зазначив, виробляє один із українських міні-НПЗ. При цьому Олег Сєровський зізнається, що великого попиту на цей вид пального поки що немає.

"Насправді великим попитом продукт не користується. Техніки, яка б використовувала таке пальне, не так багато, а основні клієнти АЗС — водії легкових автомобілів. Крім того, більшість вантажівок уже на Євро-5", — каже власник мережі.

Також, із його слів, багато клієнтів ставляться з недовірою до пального, нижчого за стандартом. "Це для нас тестова реалізація, після якої ми зрозуміємо, чи будемо займатися цим надалі", — підсумував він.

Нагадаємо, в березні 2022 року Кабінет міністрів тимчасово дозволив використання пального стандартів Євро-3 і Євро-4, щоб залучити в країну додатковий ресурс пального.

Довідка: "ЗапоріжОйлГруп" має роздрібну мережу під брендом ZOG. Наразі мережа оперує сімома АЗС в м. Запоріжжі, й однією — у Дніпропетровській області. Ще 6 станцій компанії розташовано на окупованих територіях. На них компанія не веде операційної діяльності.

Євро-3 — екологічний стандарт, який регулює вміст шкідливих речовин у вихлопних газах транспортних засобів із дизельними та бензиновими двигунами. Був введений у Євросоюзі у 1999 році та замінений стандартом Євро-4 у 2005 році. Тобто пальне класу Євро-3 можна використовувати у автомобілях до 2005 року випуску.