Объявлены цены и комплектации обновленного флагманского кроссовера Škoda Kodiaq в Украине.

Стоимость базовой версии с 2-литровым бензиновым 180-сильным двигателем, полным приводом и LED оптикой составляет 835 881 грн. ($ 30 760) Автомобиль впервые получил матричные фары в комплектации Laurin&Klement и Sport Line.

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На украинском рынке кроссовер Škoda Kodiaq, обновленный чуть больше месяца назад, будет доступен в комплектациях Ambition, Style, L&K и Sport Line. В его активе теперь еще более выразительный дизайн, LED оптика, а также в зависимости от комплектации – матричные фары, усовершенствованные вентилируемые сиденья, задний радар Rear Traffic Alert и 10 динамиков звуковой системы Canton. Усовершенствованные дополнительные пакеты опций, которые традиционно позволяют клиентам сэкономить по сравнению с заказом каждой опции отдельно. Обновленный Škoda Kodiaq уже доступен для заказа в производство.

Автомобиль сохранил уже известные два дизельных двигателя на 150 и 200 л. с., а также 2-литровый бензиновый TSI на 180 л. с. – все в комплекте с 7-ступенчатой DSG и полным приводом.

Покупателям доступны легкосплавные колесные диски в размере до 20 дюймов, а также новые варианты отделки салона с различными декоративными панелями, дополнительными контрастными лентами и улучшенной светодиодной интерьерной подсветкой. Ее можно заказать дополнительно к комплектации Ambition; для версий Style, L&K и Sportline она является частью стандартного оснащения.

Набор систем-помощников дополнен улучшенной версией системы Crew Protect Assist (проактивная защита водителя и переднего пассажира). Она оснащается дополнительными датчиками в задней части автомобиля, которые реагируют на опасность наезда сзади.

Škoda Kodiaq можно заказать в 7-местной версии. Со сложенным третьим рядом сидений объем багажного отсека автомобиля составляет 2 065 л.

Обновленный Kodiaq производят на заводе “Еврокар” в Соломоново, это одна из наиболее успешных моделей Škoda. На конец марта 2021 года с конвейеров по всему миру сошло более 600 000 автомобилей Škoda Kodiaq.