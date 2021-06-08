Оголошені ціни і комплектації оновленого флагманського кросовера Škoda Kodiaq в Україні.

Вартість базової версії з 2-літровим бензиновим 180-сильним двигуном, повним приводом та LED оптикою складає 835 881 грн. ($ 30 760) Автомобіль уперше отримав матричні фари у комплектаціях Laurin&Klement і Sport Line.

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На українському ринку кросовер Škoda Kodiaq, оновлений трохи більше місяця тому, буде доступний у комплектаціях Ambition, Style, L&K і Sport Line. В його активі тепер ще більш виразний дизайн, LED оптика, а також залежно від комплектації - матричні фари, вдосконалені вентильовані сидіння, задній радар Rear Traffic Alert і 10 динаміків звукової системи Canton. Удосконалені додаткові пакети опцій, які традиційно дозволяють клієнтам заощадити порівняно із замовленням кожної опції окремо. Оновлений Škoda Kodiaq вже доступний для замовлення у виробництво.

Автомобіль зберіг вже відомі два дизельні двигуни на 150 і 200 к.с., а також 2-літровий бензиновий TSI на 180 к.с. - усі в комплекті з 7-ступінчастою DSG і повним приводом.

Покупцям доступні легкосплавні колісні диски в розмірі до 20 дюймів, а також нові варіанти оздоблення салону з різними декоративними панелями, додатковими контрастними стрічками і поліпшеним світлодіодним інтер'єрним підсвічуванням. Його можна замовити додатково до комплектації Ambition; для версій Style, L&K і Sportline воно є частиною стандартного оснащення.

Набір систем-помічників доповнений покращеною версією системи Crew Protect Assist (проактивний захист водія і переднього пасажира). Вона оснащується додатковими датчиками в задній частині автомобіля, що реагують на небезпеку наїзду ззаду.

Škoda Kodiaq можна замовити у 7-місній версії. Зі складеним третім рядом сидінь об'єм багажного відсіку автомобіля становить 2 065 л.

Оновлений Kodiaq виробляють на заводі “Єврокар” у Соломоновому, це одна з найбільш успішних моделей Škoda. На кінець березня 2021 року зі конвеєрів по всьому світу зійшло більше 600 000 автомобілів Škoda Kodiaq.