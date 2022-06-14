Украина приближается к европейскому уровню не только по стоимости топлива, но и по ценам на подержанные автомобили. За последние несколько месяцев цены на такие авто снижаются.

Война, “нулевая растаможка” и ряд других факторов сильно повлияли на автомобильный рынок. Эксперты AUTO-Consulting выяснили, как именно изменились цены на вторичном рынке.

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На сегодня ситуация неоднозначная. С одной стороны, в Украину по “нулевой” схеме завезено уже более 130 тыс подержанных автомобилей. С другой – фактически прекратился импорт американских “битков”, очень много автомобилей было разбито во время военных действий и значительно ухудшилась платежеспособность многих наших граждан.

Эксперты сравнили цены на популярные модели, которые были на отечественном вторичном рынке в прошлом году, после легализации “евроблях”, и сейчас. Кстати, надо отметить, что список популярных моделей подержанных автомобилей практически не изменился.

Учтены ценовые предложения только на автомобили, которые 1) растаможены; 2) на ходу; 3) с легальными документами. Общий тренд: цены почти на все популярные модели разных годов выпуска – снизились.

Первая цена – 2021 год, вторая – 2022 год. Надо лишь учитывать то, что приведенная цена – “от” и это цена предложения. Реальная стоимость, за которую купят автомобиль, обычно меньше.

Volkswagen Passat

B2 – $800 – $900 (на $100 дороже)

B3 – $1380 – $999 (на $380 дешевле)

B4 – $2200 – $1500 (на $700 дешевле)

B5 – $3450 – $2400 (на $1150 дешевле)

B6 – $5500 – $3500 (на $2000 дешевле)

B7 – $7300 – $6500 (на $800 дешевле)

B8 – $11900 – $13500 (на $1600 дороже)

Skoda Octavia

A5 – $4000 – $2700 (на $1300 дешевле)

A7 – $8900 – $6300 (на $2600 дешевле)

A8 – $22600 – $21690 (на $900 дешевле)

Volkswagen Golf

Golf IV – $3200 – $2000 (на $1200 дешевле)

Golf V – $4600 – $3800 (на $800 дешевле)

Golf VI – $4650 – $4300 (на $350 дешевле)

Golf VII – $8900 – $8800 (на $100 дешевле)

Renault Megane

1997 – $1750 – $2000 (на $250 дороже)

2010 – $5600 – $4650 (на $950 дешевле)

2020 – $17700 – $16000 (на $1700 дешевле)

Opel Zafira

2005 – $2800 – $3000 (на $200 дороже, но за авто 2006 г.в.)

2010 – $6400 – $4500 (на $1900 дешевле)

2017 – $13300 – $12300 (на $1000 дешевле)

Ford Focus

2001 – $2700 – $2350 (на $350 дешевле)

2010 – $5400 – $4700 (на $700 дешевле)

2020 – $22820 – нет предложений

Opel Astra

1994 – $1350 – $1400 (на $50 дороже)

2010 – $4500 – $3900 (на $600 дешевле)

2020 – $14900 – нет предложений

Audi A6

1996 – $2800 – $2350 (на $450 дешевле)

2010 – $10000 – $8700 (на $1300 дешевле)

Audi A4

1995 – $2300 – $1900 (на $400 дешевле)

2010 – $8600 – $8300 (на $300 дешевле)

Renault Scenic

1997 – $3000 – $2500 (на $500 дешевле)

2010 – $6000 – $4800 (на $1200 дешевле)

Как видим, по сравнению с прошлым годом, цены предложений на подержанные автомобили снизились. И это уменьшение цены касается практически всех популярных в Украине моделей, независимо от года выпуска.