Україна наближається до європейського рівня не тільки за вартістю пального, але й за цінами на вживані автомобілі. За останні кілька місяців ціни на такі авто знижуються.

Війна та “нульове розмитнення” суттєво вплинули на автомобільний ринок. Експерти AUTO-Consulting з'ясували, як саме змінились ціни на вторинному ринку.

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Ситуація зі зміною цін неоднозначна. З одного боку, до України за “нульовою” схемою завезено вже більше 130 тисяч уживаних автівок. З іншого - фактично припинився імпорт американських “битків” та авто з Кореї. На ринок вплинув також той факт, що дуже багато автомобілів було знищено чи пошкоджено під час воєнних дій. Крім того, значно погіршилася платоспроможність багатьох наших громадян.

Експерти порівняли ціни на популярні моделі, які були на вітчизняному вторинному ринку минулого року, після легалізації “євроблях”, та нині. До речі, треба відзначити, що перелік популярних моделей вживаних автомобілів, практично не змінився.

Враховані лише цінові пропозиції тільки на автомобілі, які 1) розмитнені; 2) на ходу; 3) із легальними документами. Загальний тренд: ціни майже на всі популярні моделі різних років випуску знизилися.

Перша ціна - у 2021 році, друга - у 2022 році. Треба лише зважати на те, що наведена ціна - “від” і це ціна пропозиції. Реальна вартість, за яку куплять автомобіль, зазвичай менша.

Volkswagen Passat

B2 - $800 - 900 (на $100 дорожче)

B3 - $1380 - $999 (на $380 дешевше)

B4 - $ 2200 - $1500 (на $700 дешевше)

B5 - $ 3450 - $2400 (на $1150 дешевше)

B6 - $5500 - $3500 (на $2000 дешевше)

B7 - $7300 - $6500 (на $800 дешевше)

B8 - $11900 - $13500 (на $1600 дорожче)

Skoda Octavia

A5 - $4000 - $2700 (на $1300 дешевше)

A7 - $8900 - $6300 (на $2600 дешевше)

A8 - $22600 - $21690 (на $900 дешевше)

Volkswagen Golf

Golf IV - $3200 - $2000 (на $1200 дешевше)

Golf V - $4600 - $3800 (на $800 дешевше)

Golf VI - $4650 - $4300 (на $350 дешевше)

Golf VII - $8900 - $8800 (на $100 дешевше)

Renault Megane

1997 - $1750 - $2000 (на $250 дорожче)

2010 - $5600 - $4650 (на $950 дешевше)

2020 - $17700 - $16000 (на $1700 дешевше)

Opel Zafira

2005 - $2800 - $3000 (на $200 дорожче, але за авто 2006 р.в.)

2010 - $6400 - $4500 (на $1900 дешевше)

2017 - $13300 - $12300 (на $1000 дешевше)

Ford Focus

2001 - $2700 - $2350 (на $350 дешевше)

2010 - $5400 - $4700 (на $700 дешевше)

2020 - $22820 - нема пропозицій

Opel Astra

1994 - $1350 - $1400 (на $50 дорожче)

2010 - $4500 - $3900 (на $600 дешевше)

2020 - $14900 - нема пропозицій

Audi A6

1996 - $2800 - $2350 (на $450 дешевше)

2010 - $ 10000 - $8700 (на $1300 дешевше)

Audi A4

1995 - $2300 - $1900 (на $400 дешевше)

2010 - $8600 - $8300 (на $300 дешевше)

Renault Scenic

1997 - $3000 - $2500 (на $500 дешевше)

2010 - $6000 - $4800 (на $1200 дешевше)

Як бачимо, у порівнянні з минулим роком, ціни пропозиції на уживані автомобілі знизилися. І це зменшення ціни торкається практично усіх популярних в Україні моделей, незалежно від року випуску.