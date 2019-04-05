Средняя розничная стоимость сжиженного газа в Украине возросла за сутки на 7 коп за литр, до 12,81 грн за литр, свидетельствуют данные ценового мониторинга розничного рынка "Консалтинговой группы А-95".

На станциях AMIC автогаз вырос в цене на 26 коп. До 12,70 грн за литр. В сети Glusco стоимость продукта повысилась на 20 коп, до 12,75 грн за литр.

Чиатйте также: Маск потерял $1,1 млрд за 2 минуты через низкие продажи Tesla

Цены также повысились на Shell, SOCAR, "БРСМ-Нафта", "Автотранс", "Надежда", Chipo, "Род-Ник", Marshal, Mango и SUN OIL на 4-25 коп. за литр.

Отметим, розничная цена автогаза с конца февраля выросла на 2,47 грн. за литр или на 23,3%.

Как сообщал enkorr, участники украинского рынка допускают ситуативную нехватку ресурса во второй половине апреля. По прогнозам "Консалтинговой группы А-95", импорт газа в апреле составит 100 +/- 5 тыс. Т. С учетом объемов внутреннего производства баланс рынка ожидается на уровне 130 тыс. Т. При этом прогнозное потребление газа, учитывая динамику роста рынка, составит 140-145 тыс. т.

"Необходимость в импортном ресурсе в 110 тыс. Т прогнозные потоки закрывают трудом и дефицит может быть вполне реальным, особенно в преддверии долгих майских выходных", – отмечал трейдер GT Group Сергей Ермаков.