Середня роздрібна вартість скрапленого газу в Україні зросла за добу на 7 коп за літр, до 12,81 грн за літр, свідчать дані цінового моніторингу роздрібного ринку "Консалтингової групи А-95".

На станціях AMIC автогаз виріс в ціні на 26 коп., До 12,70 грн за літр. У мережі Glusco вартість продукту підвищилася на 20 коп, до 12,75 грн за літр.

Чиатйте також: Маск втратив $1,1 млрд за 2 хвилини через низькі продажі Tesla

Ціни також підвищилися на Shell, SOCAR, "БРСМ-Нафта", "Автотранс", "Надія", Chipo, "Род-Ник", Marshal, Mango і SUN OIL на 4-25 коп. за літр.

Відзначимо, роздрібна ціна автогазу з кінця лютого виросла на 2,47 грн. за літр або на 23,3%.

Як повідомляв enkorr, учасники українського ринку допускають ситуативну брак ресурсу в другій половині квітня. За прогнозом "Консалтингової групи А-95", імпорт газу в квітні складе 100 +/- 5 тис. Т. З урахуванням обсягів внутрішнього виробництва баланс ринку очікується на рівні 130 тис. Т. При цьому прогнозне споживання газу, з огляду на динаміку зростання ринку, складе 140-145 тис. т.

"Необхідність в імпортному ресурсі в 110 тис. Т прогнозні потоки закривають насилу і дефіцит може бути цілком реальним, особливо напередодні тривалих травневих вихідних", - зазначав трейдер GT Group Сергій Єрмаков.