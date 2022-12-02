Количество ДТП с пострадавшими уменьшилось на 28% за неполный 2022 год.

Об этом сообщает Опендатабот, платформа для работы с открытыми данными, ссылаясь на данные Департамента патрульной полиции Украины.

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За 10 месяцев 2022 года зафиксировано 14622 ДТП с пострадавшими. Это на 28% меньше, чем за соответствующий период в прошлом году. В лидерах по аварийности - Киев, Днепропетровская и Львовская области

Меньше ДТП с пострадавшими зафиксировано в марте — 566. По сравнению с мартом 2021, количество аварий за этот период сократилось в 2,5 раза.

В апреле количество ДТП с жертвами удвоилось, и с тех пор стабильно растет. Так, если в конце весны и начале лета разница между показателями 2022 и 2021 была существенной: в 1,5-2 раза меньше, то уже в октябре разрыв существенно уменьшился и составляет лишь 11%.

Важно, что в октябре после начала первых массированных обстрелов инфраструктуры и частичных обесточений количество ДТП с пострадавшими значительно не выросло — +4% в месяц.

Общее количество ДТП с пострадавшими за 10 месяцев 2022 года все еще меньше прошлогодних показателей.

Тройка городов-лидеров по количеству ДТП с пострадавшими не изменилась с прошлого года: Киев, Днепропетровская и Львовская области. Однако столица, несколько лет подряд стабильно возглавлявшая антирейтинг, в этом году только замыкает топ-3.

Наибольшее количество аварий с жертвами фиксируется во Львовской области - 1458 за 10 месяцев этого года. Это 10% от общего количества ДТП с пострадавшими в стране, однако все еще меньше количества столкновений в прошлом году.

На втором месте оказалась Днепропетровская область - 1354 ДТП с пострадавшими. Это на 22% меньше, чем за соответствующий период в 2021 году.

Киев замыкает топ антирейтинг с показателем 1130 ДТП с пострадавшими. Это на 35% меньше, чем в прошлом.

Количество ДТП с пострадавшими уменьшилось во всех областях Украины, кроме Винницкой. Там зафиксирован небольшой прирост – +3%.

Меньше всего ДТП с пострадавшими по-прежнему в Черновицкой и Закарпатской областях — 306 и 362 соответственно. По отношению к прошлому году их количество уменьшилось на 4%.