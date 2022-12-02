Кількість ДТП з постраждалими зменшилась на 28% за неповний 2022 рік.

Про це повідомляє Опендатабот, платформа для роботи з відкритими даними, посилаючись на дані Департаменту патрульної поліції України.

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За 10 місяців 2022 року зафіксовано 14 622 ДТП з постраждалими. Це на 28% менше, ніж за відповідний період торік. У лідерах за аварійністю — Київ, Дніпропетровська та Львівська області

Найменше ДТП з постраждалими зафіксовано в березні — 566. У порівнянні з березнем 2021, кількість аварій за цей період скоротилась у 2,5 рази.

У квітні кількість дорожньо-транспортних пригод з жертвами подвоїлася, й з того часу стабільно зростає. Так, якщо наприкінці весни та на початку літа різниця між показниками 2022 та 2021 була суттєвою: в 1,5-2 рази менше, то вже у жовтні розрив суттєво зменшився та складає лише 11%.

Важливо, що у жовтні, після початку перших масованих обстрілів інфраструктури та часткових знеструмлень, кількість ДТП з постраждалими значно не виросла — +4% за місяць.

Загальна кількість ДТП з постраждалими за 10 місяців 2022 все ще менша за торішні показники.

Трійка міст-лідерів за кількістю ДТП з постраждалими не змінилась з минулого року: це Київ, Дніпропетровська і Львівська області. Проте столиця, яка кілька років поспіль стабільно очолювала антирейтинг, цьогріч лише замикає топ-3.

Найбільша кількість аварій з жертвами фіксується у Львівській області — 1458 за 10 місяців цього року. Це 10% від загальної кількості ДТП с постраждалими в країні, проте все ще менше за кількість зіткнень торік.

На другому місці опинилася Дніпропетровська область — 1354 ДТП з постраждалими. Це на 22% менше, аніж за відповідний період у 2021.

Київ замикає топ антирейтингу з показником 1130 ДТП з постраждалими. Це на 35% менше, ніж у минулому році.

Кількість ДТП з постраждалими зменшилась в усіх областях України, окрім Вінницької. Там зафіксовано невеликий приріст — +3%.

Найменше всього ДТП з постраждалими, як і раніше, у Чернівецькій та Закарпатській областях — 306 і 362 відповідно. Відносно минулого року їх кількість зменшилась на 4%.