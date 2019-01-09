По предварительным данным ассоциации "Укравтопром" объем выпуска автотранспорта в декабре прошлого года составил 266 ед., что в 3,5 раза меньше по сравнению с декабрьским результатом 2017 года.

Традиционно наибольшую долю в статистике месяца охватило легковое подразделение национального автопрома – 197 легковых автомобилей. Относительно показателя годичной давности выпуск легковых автомобилей в декабре сократился почти в 4 раза, а весь объем был обеспечен одним заводом – "Еврокар".

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Производство грузовых автомобилей в последнем месяце прошлого года не проводилось (информация по АвтоКрАЗа отсутствует, завод перестал публиковать данные о своем производстве с августа 2016 года). Автобусное производство упало на 71%, до 69 шт.

Всего за двенадцать месяцев 2018 года в Украине было произведено 6616 ед. автотранспортных средств или на 23% меньше чем в предыдущем году. Легковых автомобилей – 5660 шт. (-22%); коммерческих – 132 шт. (-73%); автобусов – 824 шт. (+2,5%).