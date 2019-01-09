За попередніми даними асоціації «Укравтопром» обсяг випуску автотранспорту в грудні минулого року становив 266 од., що в 3,5 раза менше в порівнянні з грудневим результатом 2017 року.

Традиційно найбільшу частку в статистиці місяці охопив легковий підрозділ національного автопрому – 197 легкових автомобілів. Відносно показника річної давності випуск легкових автомобілів в грудні скоротився майже в 4 рази, а весь обсяг був забезпечений одним заводом – “Єврокар”.

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Виробництво вантажних автомобілів в останньому місяці минулого року не здійснювалося (інформація по АвтоКрАЗу відсутня, завод перестав публікувати дані про своє виробництво з серпня 2016 року). Автобусне виробництво впало на 71%, до 69 шт.

Всього за дванадцять місяців 2018 року в Україні було виготовлено 6616 од. автотранспортних засобів або на 23% менше ніж у попередньому році. Легкових автомобілів – 5660 шт. (-22%); Комерційних – 132 шт. (-73%); Автобусів – 824 шт. (+2,5%).