Потребность страны в горючем уменьшилась из-за этого определенное количество импортеров приняло решение о выходе с рынка.

В феврале 2023 года количество импортеров дизельного горючего в Украину по сравнению с январем текущего года уменьшилось на 10%. Об этом свидетельствуют данные Консалтинговой группы "А-95".

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В частности, по состоянию на конец февраля дизтопливо импортировало 359 компаний, тогда как их количество в январе составляло 399. При этом еще в декабре прошлого года их насчитывалось 412. Количество импортеров бензинов в феврале сократилось на 30 компаний, до 142. Что касается автогаза, то в январе было в среднем 142 импортера, в феврале — 133 (минус 9 юридических лиц).

Наибольший пик количества импортеров горючего наблюдался в декабре прошлого года — в среднем их было 485 (автогаз, бензины и ДТ), тогда как в январе и феврале 2023 года — 474 и 444 соответственно.

«Наибольшие объемы поставок нефтепродуктов и количество поставщиков были зафиксированы в декабре из-за массовых отключений электроэнергии и соответственно спроса на топливо для генераторов», — отмечают эксперты Консалтинговой группы «А-95».

Еще одной причиной мобилизации поставщиков в то время, по словам экспертов, явилось будущее европейское эмбарго на российские нефтепродукты с 5 февраля, что также повлияло на увеличение поставок горючего в Украину.

«Однако самые плохие сценарии не оправдались и на рынок завезли больше нефтепродуктов, чем необходимо, что привело к профициту. Поэтому в феврале отдельные трейдеры были вынуждены снизить импорт или уйти с рынка», — пояснили в «А-95».

В феврале украинские компании растаможили 480,6 тыс. тонн дизельного горючего, что на 24% меньше, чем в январе.