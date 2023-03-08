Потреба країни у пальному зменшилась через це певна кількість імпортерів прийняла рішення про вихід з ринку.

У лютому 2023 року кількість імпортерів дизельного пального в Україну порівняно з січнем поточного року зменшилась на 10%. Про це свідчать дані Консалтингової групи «А-95».

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Зокрема станом на кінець лютого дизпальне імпортувало 359 компаній, тоді як їх кількість у січні складала 399. При цьому ще у грудні минулого року їх нараховувалось 412. Кількість імпортерів бензинів у лютому скоротилася на 30 компаній, до 142. Щодо автогазу, то в січні було в середньому 142 імпортерів, у лютому — 133 (мінус 9 юридичних осіб).

Найбільший пік кількості імпортерів пального спостерігався торік у грудні — в середньому їх було 485 (автогаз, бензини і ДП), тоді як у січні й лютому 2023 року — 474 і 444 відповідно.

«Найбільші обсяги постачань нафтопродуктів і кількість постачальників було зафіксовано у грудні через масові відключення електроенергії й відповідно попит на пальне для генераторів», — зазначають експерти Консалтингової групи «А-95».

Ще однією причиною мобілізації постачальників у той час, зі слів експертів, стало майбутнє європейське ембарго на російські нафтопродукти з 5 лютого, що також вплинуло на збільшення постачань пального в Україну.

«Проте найгірші сценарії не виправдалися і на ринок завезли більше нафтопродуктів, ніж необхідно, що призвело до профіциту. Тому у лютому окремі трейдери були змушені зменшити імпорт або піти з ринку», — пояснили в «А-95».

У лютому українські компанії розмитнили 480,6 тис. тонн дизельного пального, що на 24% менше, ніж у січні.